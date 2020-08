Caronia – Ritrovato il cadavere di una donna. Ancora sconosciuta la sua identità

Non ha ancora un nome la donna il cui cadavere è stato trovato, nel pomeriggio di oggi, nelle campagne di Caronia.

Il ritrovamento è avvenuto durante le operazioni di ricerca della 43enne Viviana Parisi e del figlio Gioele, scomparsi lunedì mattina sulla A20, in una zona poco distante dal punto in cui oggi è stato rinvenuto il cadavere. Non è al momento possibile stabilire un collegamento tra il ritrovamento del corpo e la scomparsa di madre e figlio.

Le condizioni del corpo non consentono di identificare la donna. Il suo volto è infatti irriconoscibile.

Sul posto le forze dell’ordine e la scientifica per i rilievi.