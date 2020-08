Sant’Agata di Militello – Il compositore Biagio Vitale insignito della medaglia “Leonardo Da Vinci”

Importante riconoscimento per il compositore e insegnante di pianoforte Biagio Vitale, di Sant’Agata di Militello. Il giovane ricercatore e musicista è stato insignito della Medaglia “Leonardo da Vinci”, un prestigioso premio dedicato alla più significativa figura di scienziato ed artista italiano del Rinascimento.

Si tratta di un bando del Ministero dell’Università e Ricerca, volto a valorizzare a livello internazionale le competenze e le capacità del capitale umano della formazione superiore e della ricerca italiane.

La candidatura di Biagio Vitale è stata avanzata dal Direttore del Conservatorio Statale di Musica “Corelli” di Messina, M.° Antonino Averna, per le sue inedite ricerche sui Concerti in La minore di Clara e Robert Schumann, composti in una analoga e contemporanea situazione di “lockdown” nella prima metà dell’800, e la loro rappresentazione consapevole in sound score.