Capo d’Orlando, l’ex Presidente del Senato Pietro Grasso il 28 agosto al porto

Venerdì 28 Agosto, alle 19:30 nella terrazza del Marina Yacht Club, al Porto Turistico di Capo d’Orlando, il Senatore Pietro Grasso, ex magistrato e Presidente del Senato dal 2013 al 2018, presenterà il libro “Paolo Borsellino parla ai ragazzi”.

L’evento si svolge nell’ambito della rassegna letteraria “Notturno d’autore”.

Il volume, edito da Feltrinelli, è una testimonianza civile per le nuove generazioni. Un libro che ripercorre un pezzo di storia italiana e descrive le figure di Falcone e Borsellino, attraverso la voce di un uomo che ha lavorato accanto a loro e che li racconta ai ragazzi per andare oltre lo stereotipo dell’eroe e scoprire chi fossero realmente.

“È anche una parte della mia storia personale – scrive Grasso -, perché io ho conosciuto e ho lavorato con tutte le persone di cui vado a raccontarvi, ma è soprattutto un pezzo importante della storia del nostro Paese.”

Una vita in 57 giorni. Una lettera lasciata a metà. L’ultima mattina della sua vita, infatti, Paolo Borsellino scrive agli studenti di una scuola che non aveva mai incontrato per rispondere a nove domande sul suo lavoro e sulla mafia.

Dopo quasi trent’anni, Pietro Grasso ha raccolto la penna che la bomba di via D’Amelio costrinse Paolo Borsellino ad abbandonare, per raccontare a chi quell’estate del ’92 non era ancora nato, la storia di un gruppo di giudici e del loro straordinario coraggio.