Auto si ribalta sulla A/20 nei pressi di Messina Centro, intervengono i Vigili del Fuoco

Questa mattina, intorno alle ore 5, i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale autonomo avvenuto nel tratto autostradale Messina-Palermo. L’incidente, che ha visto coinvolta solo la conducente, è avvenuto nei pressi dello svincolo di Messina Centro.

A causa del forte impatto contro le barriere autostradali, l’automobile si è addirittura ribaltata per il forte impatto. La donna è stata affidata alle cure dei sanitari del 118, ma non sembra essere in gravi condizioni.

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura prima di consegnarla al personale del soccorso stradale e gli addetti alla manutenzione hanno provveduto a bonificare il tratto autostradale interessato. Sul posto anche gli agenti della Polstrada.