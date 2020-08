Messina – Getta rifiuti ingombranti nei cassonetti, filmata e multata

Più di un viaggio per buttare mobili, suppellettili e altra spazzatura ingombrante, che dovrebbero essere smaltiti chiamando l’azienda MessinaServizi, che svolge il servizio di raccolta rifiuti a Messina.

Questa volta però la donna, a bordo del suo scooter, è stata beccata dalle telecamere di sorveglianza e verrà multata. Continua dunque la lotta del sindaco Cateno De Luca, contro quelli che lui chiama “zozzoni”.

Scrive su FB il primo cittadino peloritano:

“Finalmente ti abbiamo beccata! Da settimane la stavamo monitorando ed oggi è stata beccata e multata questa signora mentre stava riempendo indisturbata i cassonetti di suppellettili, facendo viaggi continui.

Con questa tipologia di ZOZZONI non è necessario l’esercito? Vi rendete conto quante risorse lavorative MessinaServizi deve distogliere dal servizio ordinario per far fronte a queste porcate?”

Per arginare questo fenomeno la MessinaServizi incrementerà il sistema di raccolta istituendo un doppio turno di svuotamento dei cassonetti, adeguando gli orari di tali turni di svuotamento in fasce adeguate alle alte temperature di questi giorni, procedendo alla sanificazione e disinfestazione delle postazioni di raccolta.