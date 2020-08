“Allievi (on) Live”, il saggio virtuale della scuola musicale “Città di Capo d’Orlando”

“Allievi (on) Live”, è il nome scelto per il saggio virtuale degli allievi della scuola musicale dell’Associazione Culturale Musicale “Città di Capo d’Orlando”, attiva da oltre 25 anni sul territorio orlandino, che si è svolto domenica in diretta sulla Pagina Facebook dell’associazione.

Edizione diversa dal solito per il saggio degli allievi, quella 2020, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia Covid.

Svolgendo le lezioni in via telematica, i ragazzi hanno continuato a prepararsi per questo saggio “virtuale”, con dei veri e propri presentatori, interventi ed esibizioni.

Una serata singolare ed innovativa all’insegna della Musica, presentata da Elena Sofia Randazzo e Mattia Pio Librizzi ed organizzata e diretta a distanza da Giuseppe Sirna.

Durante la serata si sono esibiti prima gli allievi della “Propedeutica Musicale”, e successivamente quelli della “Scuola Musicale”, con strumenti a fiato o a percussione su diverse basi musicali, alcune composte appositamente per loro.

Grande il successo, in termini di “pubblico”, per la diretta Facebook: sono intervenuti il Presidente Sirna, Giuseppe Piazza (Capobanda dell’Associazione); Roberto Nardo ed Antonio Mangano, due nuovi allievi che hanno dimostrato che l’età non conta per intraprendere lo studio della musica.

L’Associazione “Città di Capo d’Orlando”, annunciando che a Settembre riapriranno le iscrizioni sia della Propedeutica Musicale che della Scuola Musicale, invita tutti coloro che hanno voglia di fare musica nella propria sede, adesso sanificata e nel rispetto delle norme e del distanziamento, per intraprendere ed avvicinarsi allo straordinario mondo fatto di pentagrammi e note.