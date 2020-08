Messina – La lotta di Aurora, 5 anni, contro un tumore al cervello. Partita una raccolta fondi per le cure

Un fulmine a ciel sereno ha colpito la famiglia della piccola Aurora, 5 anni, di Messina. I genitori della piccola, gioiosa e vivace, hanno purtroppo scoperto il mese scorso, dopo una serie di controlli, che alla piccola è stato riscontrato un tumore al cervello.

Aurora ha subito un intervento chirurgico al Policlinico di Messina, ma adesso ha bisogno di costose cure, che i genitori non possono permettessi. I genitori di Aurora, Placido e Maria Antonia hanno così deciso di lanciare una raccolta fondi attraverso la piattaforma online GoFundme.

Questo il messaggio di Placido, che si può leggere sulla piattaforma: “Ciao a tutti. Sono il padre di Aurora, sono disoccupato e non ho i soldi per affrontare le spese per le cure di mia figlia. Mia figlia ha subito un intervento delicato al cervello e necessita di cure mediche fuori città e devo affrontare spese riguardati vitto, alloggio, viaggi e cure mediche. Vi chiedo di aiutarmi per favore. Grazie di cuore a tutti voi.”

25000€ la cifra da raggiungere per sostenere le cure della piccola e le spese per i familiari. Sono stati già raccolti oltre 4000€ in due giorni. Qui il link per le donazioni.