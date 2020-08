Città di Sant’Agata – Premiazione tra passato e futuro. Presentato il neo-acquisto Ficarrotta

Un’occasione per celebrare i risultati della passata stagione e presentare lo staff tecnico e dirigenziale che guiderà il Città di S. Agata verso l’avventura della serie D. Poi l’ultimo colpo di mercato della società, il fantasista Luca Ficarrotta, reduce dalla promozione in serie C con il Palermo. Un crescendo di emozioni per giocatori, tifosi e sostenitori nella festa di premiazione della società che si è svolta sabato sera nel cortile del Castello Gallego.

Una dirigenza, quella dei biancazzurri, che sta affrontando con grande entusiasmo, ma con i piedi per terra la costruzione della squadra, che oltre all’esterno destro Ficarrotta, si è ha già assicurata il centrocampista Favo, i difensori Pezzati e Dama, l’esterno d’attacco Ivan Perkovic, Guido Abayian, attaccante, il centrale difensivo Brugaletta, il terzino sinistro Ansumana e il centrocampista Marino, dopo aver rinnovato con Costa, Romeo, Conti e l’acclamatissimo capitano Cicirello.