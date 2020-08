Caronia, la Polstrada lancia appello: “chi ha dato assistenza a Viviana in A/20 ci contatti”

Nuovo appello diramato dalla Polizia Stradale di Messina in ordine alla scomparsa avvenuta lunedì di Viviana Parisi e suo figlio Gioele, dopo un incidente autonomo avvenuto sulla A/20, nel territorio comunale di Caronia, che svela ulteriori possibili retroscena sulla vicenda.

“In ordine alla scomparsa del 03.08.2020 della signora Viviana Parisi, è noto che al momento del sinistro stradale, altri utenti in transito sulla Autostrada A/20 si siano fermati per darle assistenza” si legge nella nota inviata nel tardo pomeriggio di oggi. “Chi si fosse fermato e/o potesse fornire informazioni utili i merito è pregato Fo contattare i numeri di emergenza 112 o 113.

Intanto nelle aree di campagna circostanti il luogo del sinistro anche oggi le ricerche non si sono fermate. Una settantina di uomini delle forze dell’ordine e dei volontari di protezione civile sono stati impegnati per tutto il giorno, con unità cinofile delle varie forze di polizia nelle ricerche. Ma non vi sarebbe traccia di Viviana e Gioele.