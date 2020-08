E’ previsto per stasera e domani sera, 5 e 6 agosto, a partire dalle 4 del mattino, il secondo intervento di derattizzazione su tutto il territorio comunale effettuato dalla ditta incaricata Geco Servizi di Librizzi.

La cittadinanza è invitata a non parcheggiare le auto in prossimità dei pozzetti della rete fognaria e delle acque reflue. Il secondo intervento di disinfestazione e deblattizzazione è invece programmato per le sere del 10, 11 e 12 agosto.