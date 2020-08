Capo d’Orlando, cimitero nel degrado, la minoranza interroga il sindaco

Pulizia, interventi per evitare allagamenti e corretta gestione del cimitero di Capo d’Orlando. Su questo argomento i consiglieri comunali Gaetano Gemmellaro e Gaetano Sanfilippo Scimonella hanno presentato un’interrogazione al sindaco Franco Ingrillì.

Ai consiglieri sono giunte segnalazioni di cittadini che frequentano abitualmente il cimitero comunale, riguardo a numerose inefficienze dei servizi di pulizia, di gestione – apertura e chiusura – ed alla situazione di degrado in cui attualmente versa. Criticità che causano allagamenti in più zone dei viali e dei loculi delle prime file. Poi c’è la copertura della chiesa ed i lastrici soprastanti i loculi cimiteriali, che, a causa della mancata manutenzione, danno luogo a continue infiltrazioni; per non parlare dei pluviali di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dei lastrici soprastanti i loculi, che continuano a sversare direttamente sopra i pozzetti dell’impianto elettrico, causando l’interruzione all’alimentazione elettrica, con evidenti conseguenze per le lampade votive, che restano spente per lunghi periodi.

Riguardo all’impianto elettrico cimiteriale, che dovrebbe garantire il funzionamento delle lampade votive perpetue, in molte zone è vetusto, mentre l’apertura e la chiusura del cimitero è spesso irregolare. Queste situazioni sono state segnalate, ma senza soluzioni. Da qui la richiesta di interventi urgenti di decespugliamento e di pulizia dei pozzetti e delle caditoie e poi per evitare il perpetuarsi delle infiltrazioni sia nella chiesa che nei loculi cimiteriali. In avanti, per quel che riguarda gli orari di apertura e chiusura si ritiene sia più funzionale l’orario originario dalle ore 07.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni, festivi inclusi.