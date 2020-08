Asd Rocca, rinnovata l’affiliazione con l’AC Milan Academy

La notizia era nell’aria da tempo ma soltanto oggi è arrivata l’ufficialità.

L’ AC Milan Academy ha concesso alla Scuola Calcio Giovanile Rocca l’affiliazione al club rossonero per le prossime due stagioni sportive.

Il percorso intrapreso a settembre 2019 dallo staff biancoazzurro come USD Rocca non è, quindi, passato inosservato ai vertici del Settore Giovanile rossonero che, in continuità con il passato, ha quindi concesso alla neonata società caprileonese (che si occuperà esclusivamente di settore giovanile) il rinnovo del rapporto di collaborazione.

“Sono davvero felice per questo rinnovo dell’affiliazione con AC Milan perché è vero che avevamo lavorato bene e questo ci faceva ben sperare ma è altrettanto vero che nulla è scontato quando hai a che fare con un club importante come quello rossonero – esordisce il Presidente del sodalizio caprileonese Domenico Belvedere – Ci tengo a sottolineare lo straordinario lavoro dello staff tecnico e dello staff medico che è sempre stato puntuale e professionale nel momento del bisogno.

Se abbiamo raggiunto l’obiettivo del rinnovo, è soprattutto merito loro. Un grazie particolare va a chi invece ha scommesso su di noi, come Niccolò Orlandini (Responsabile Scuole Calcio AC Milan), Ignazio Costa (Osservatore AC Milan) e Danilo Tedoldi (Tecnico AC Milan).

L’obiettivo adesso è continuare a crescere per continuare ad offrire sempre il meglio ai nostri tesserati, da sempre al centro del nostro progetto e a cui va il nostro ringraziamento più grande per la fiducia riposta in noi.“