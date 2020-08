Rally – Il duo messinese Casella-Siragusano alla conquista della Toscana

Alessandro Casella e Rosario Siragusano su Peugeot 208 R2B di preparazione MS Munaretto, saranno al via del “Rally Città di Arezzo, Crete Senesi e Valtiberina”, gara toscana che l’8 e 9 agosto inaugurerà il Campionato Italiano Rally Terra ed il Raceday Rally Terra. Un percorso dal grande passato, teatro di sfide mondiali, occasione imperdibile per esordire su fondo sterrato.

Il duo messinese di CST Sport è reduce dal podio al Rally di Roma Capitale nella classifica 2 Ruote Motrici nel Campionato Italiano Rally, dove ha conquistato punti preziosi anche per il Trofeo Peugeot Competition Top 2020. Adesso il giovane driver di Piraino esordirà su terra, affiancato dall’esperto coequipier pattese, in cerca di esperienza su un fondo sconosciuto, in una gara dal grande prestigio.

“Proseguiamo il programma a due settimane di distanza da una gara in cui abbiamo imparato molte cose ed abbiamo ulteriormente affinato il feeling con una realtà molto professionale come MS Munaretto – afferma Casella – esordisco sulla terra, pertanto, apprendere sarà la parola d’ordine. Con una 2 ruote motrici sullo sterrato non è compito facile, ma il supporto della squadra sarà il nostro riferimento. Come annunciato il nostro programma 2020 è improntato alla concretezza ed all’apprendistato ed è questo l’obiettivo della trasferta toscana tra i big del tricolore terra“-

Il Rally Città di Arezzo, Crete Senesi e Valtiberina, ha un programma molto sintetizzato, con lo shakedown, i test sulla vettura da gara, sabato 7 nella mattinata. Alle 14.30 sempre del sabato il via dallo stadio di Asciano e subito i primi 4 crono, con doppio passaggio con “San Martino in Grania” e “Monte S. Marie”. Dopo la pausa notturna altri tre crono nella giornata di domenica 9 agosto, tre passaggi sulla “Alpe di Poti” e traguardo a Ponte a Piani alle 16.