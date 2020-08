Tragedia a Palermo, giovane 27enne muore a causa di uno shock anafilattico

«La nostra Refka, volto sorridente del ristorante I Pupi, è stata colpita da una fatalità che l’ha strappata ai suoi familiari, agli amici e al suo lavoro». Così, sulla sua pagina Facebook, Laura Codogno, moglie dello chef stellato Tony Lo Coco con il quale gestisce il famoso ristorante “I Pupi” a Bagheria, in provincia di Palermo, dà notizia della morte improvvisa della loro impiegata, Refka Dridi, 27 anni, avvenuta sabato scorso a causa di uno shock anafilattico.

Secondo quanto ricostruito, la ragazza dopo esser tornata a casa dal lavoro, ha aperto il frigo e visto un piatto di pasta già pronto. Dopo aver dato la prima forchettata però, si è accorta immediatamente di aver ingerito dei gamberi, a cui era allergica.

La donna è uscita in cerca di aiuto, dato che il marito era ancora fuori per lavoro. I vicini hanno chimato prontamente l’ambulanza, ma la sua situazione è precipitata fin da subito. La giovane ha perso i sensi prima che arrivassero i soccorsi. La donna è stata poi trasportata all’ospedale Buccheri La Ferla a Palermo, dove è rimasta in coma per due giorni. Il suo cuore si è fermato sabato pomeriggio alle 15, mentre era ricoverata nel reparto di rianimazione. Refka Dridi lascia il compagno e un figlio di soli 8 mesi.