Lavori sulla A/20 – Oggi e domani uscite obbligatorie agli svincoli di Brolo e Patti

Disagi per gli automobilisti obbligati a percorrere la SS113. Lunghe code ai caselli e traffico in tilt.

Chiuso al transito per la giornata di oggi, 3 agosto, il tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Brolo e Patti, in direzione Messina.

1 di 3

Il Cas è al lavoro per garantire la sicurezza all’interno delle Galleria Petraro. Dalle 6 di questa mattina e sino alle 6.00 di domani, sarà perciò obbligatoria l’uscita allo svincolo di Brolo. Per rientrare in autostrada e proseguire in direzione Messina bisognerà arrivare allo svincolo di Patti passando per la SS113.

Nella giornata di domani, 4 agosto e fino alle 6.00 del 5 agosto, invece la chiusura riguarderà il tratto compreso tra Patti e Brolo, in direzione Palermo, a causa dei lavori di messa in sicurezza delle Gallerie Cicero, Petraro e Calavà.