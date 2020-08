E’ stata inaugurata la 15 edizione di “Expoliveri”. La location è sempre la stessa: il campo sportivo di Oliveri.

Come ogni anno con tantissime novità e massima alla sicurezza. L’amministrazione di Francesco Iarrera ha imposto come condizione all’apertura un rigido protocollo per il rispetto delle norme anti covid. L’ingresso sarà consentito con misurazione temperatura, con mascherina e sarà contingentato, secondo le procedure di contrasto al contagio.