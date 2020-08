Coronavirus – In Sicilia solo tre nuovi casi, due a Catania e uno a Siracusa

Buone notizie per la Sicilia arrivano dal bollettino del ministero della Salute: sono soltanto tre i nuovi casi nell’Isola. Due sono a Catania e uno a Siracusa.

Il numero dei ricoverati rimane stabile, rispetto a ieri: sono 39, di cui tre in terapia intensiva.

Nella regione gli attuali contagiati sono 288, dall’inizio dell’emergenza sono stati registrati 3308 casi. Pochi i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: solo 823.

Nel resto d’Italia



Brusco calo dei casi totali di contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore: sono 159, rispetto ai 239 di ieri e ai 295 di due giorni fa, secondo il bollettino del ministero della Salute, per un totale di 248.229 positivi. Aumenta, invece, il numero dei decessi: sono 12 (ieri 8 e ieri l’altro 5) per un totale di 35.166 vittime.

Intanto sono un milione 482 mila le persone, il 2,5% della popolazione residente in famiglia, risultate con IgG positivo, che hanno cioè sviluppato gli anticorpi per il SarsCov2. Quelle che sono entrate in contatto con il virus sono dunque 6 volte di più rispetto al totale dei casi intercettati ufficialmente durante la pandemia attraverso l’identificazione del Rna virale. Sono i primi risultati dell’indagine di sieroprevalenza sul sarsCov2 illustrati da ministero della Salute e Istat.