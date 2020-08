Tragedia sulla A/20, donna perde la vita in uno scontro tra Barcellona PG e Falcone

Un grave incidente stradale si è verificato poco dopo la mezzanotte sull’autostrada Palermo-Messina, ad 8 km dal casello autostradale di Falcone.

Per cause da accertare una Fiat Punto, con a bordo due donne, si sarebbe scontrata con una moto, una Dragster, alla cui guida c’era una 52enne. I mezzi viaggiavano in direzione Messina. A causa del violento impatto la donna in sella alla moto è stata sbalzata a grande distanza, mentre l’auto si è ribaltata più volte e le due donne che occupavano il veicolo sono rimaste ferite non gravemente. Per la 52enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Poltrada, due ambulanze del 118 e i vigili del fuoco, che sono stati impegnati tutta la notte nel difficile recupero del corpo, anche a causa del buio.

La salma della donna è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale Cutroni-Zodda di Barcellona.