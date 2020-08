L’incidente di stanotte sulla A/20 allunga la scia di dolore di questo inizio agosto

Si apre nel peggiore dei modi il mese di agosto sulle strade della provincia di Messina. Dopo il decesso di un giovane di Francavilla di Sicilia a seguito di un incidente avvenuto a Gaggi, la scia di dolore purtroppo si è allungata stanotte. Dolore e disperazione per i familiari e gli amici di una donna di 52 anni, D.S., che è purtroppo rimasta vittima di un gravissimo incidente stradale avvenuto a otto chilometri dal Casello di Falcone, in direzione Barcellona Pozzo di Gotto. E’ successo poco dopo la mezzanotte. In un primo momento si era temuto anche per la presenza di un’altra persona a bordo della moto sulla quale viaggiava la donna. Il mezzo a due ruote si è scontrato con una Fiat Punto occupata da due persone che successivamente si è ribaltata. I due occupanti del mezzo sono rimasti feriti. Un fine settimana tragico. La dinamica è al vaglio degli uomini della Polstrada, intervenuti per tutti i rilievi del caso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e due ambulanze.