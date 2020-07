Stretto di Messina, non un ponte ma un tunnel. Cancelleri annuncia il nuovo progetto

“Sto definendo, spero che tutto sia pronto tra una settimana, un progetto, con il supporto di ingegneri ed esperti, per la costruzione di un tunnel subalveo nello Stretto di Messina: questo nella logica dell’alta velocità Salerno-Palermo. Consegnerò il progetto al premier Conte”.

Il vice ministro delle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, spiazza tutti e rilancia una idea che sembrava accantonata. Lo fa conversando con i cronisti a margine dell’inaugurazione del viadotto Himera sull’autostrada Palermo-Catania.

Sul ponte invece il dibattito va avanti. Nei giorni scorsi il ministro per il Sud e la coesione Territoriale Giuseppe Provenzano ha commentato: “Il Ponte sullo Stretto penso che sia un progetto su cui si può discutere senza pregiudizi ideologici, ma solo se inserito in un disegno strategico: la priorità è avere l’alta velocità. Nessuno mi convincerà che bisogna aspettare il Ponte per avere l’alta velocità che si puo’ fare gia’ adesso”.

Intanto oggi a Messina si svolge il flash mob per il Ponte sullo Stretto, e Cancelleri ha lancia l’idea fra una polemica e l’altra con il governo Regionale assente totalmente all’inaugurazione del viadotto Himera.