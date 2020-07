Coronavirus – Sono 16 i nuovi positivi in Sicilia, in aumento anche i ricoveri

Altri 16 casi di Coronavirus oggi in Sicilia. In calo rispetto ai 39 di ieri, ma sempre in doppia cifra, come avviene ormai da qualche giorno dopo la flessione di inizio estate quando giornalmente i casi si contavano sulle dita di una mano.

Il bollettino odierno del ministero della Salute, stilato sui dati inviati dalle Regione, riporta oggi 31 luglio un incremento di 16 contagi a fronte di 2.485 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore: 5 casi sono a Palermo, uno a Messina, 3 a Catania e 7 a Ragusa (dove probabilmente si tratta di migranti nell’hotspot di Pozzallo già segnalati in precedenza ed ora entrati nella casistica).

Salgono a 40 i ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva e 235 in isolamento domiciliare: 275 gli attuali positivi al coronavirus. Sono 3.288 le persone che fino ad oggi hanno avuto la malattia; fermo, fortunatamente ormai da due settimane, rimane il numero dei decessi: 283.

In Italia nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 379 (ieri erano stati 386 in più), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 9 (ieri erano state 3). I tamponi effettuati sono stati 68.444, in ulteriore aumento di quasi 7 mila rispetto a ieri. I nuovi casi si registrano soprattutto in Veneto (+117) e in Lombardia (+77). Una sola regione senza nuovi contagiati, la Valle d’Aosta.