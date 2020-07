Capo d’Orlando – Pino Aprile presenta il suo nuovo libro “Il male del Nord, perchè o si fa l’Italia da Sud o si muore.”

E’ stato presentato ieri sera, nella splendida cornice del parco di Villa Piccolo a Capo d’Orlando, il libro del celebre giornalista e scrittore, Pino Aprile, dal titolo “Il male del Nord, perchè o si fa l’Italia da Sud o si muore.”

Pino Aprile è in Sicilia da alcuni giorni, come mentore del Movimento 24 Agosto, da lui fondato a Napoli, per far conoscere le linee guida che il movimento intende intraprendere a salvaguardia del Sud e delle risorse destinate al Mezzogiorno d’Italia. Un tema più che mai attuale.