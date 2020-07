Aperto un nuovo tratto della SS117 Santo Stefano di Camastra-Gela

Ieri mattina è stato aperto al traffico un nuovo tratto di strada sulla SS117 bis Nord-Sud tra Mistretta e Nicosia nell’ambito del lotto B4a dell’itinerario Nord-Sud – Santo Stefano di Camastra-Gela. Il nuovo lotto, di lunghezza pari a un km, è in continuità verso sud al lotto B4b, il tratto di nuova statale di lunghezza pari a 6,700 km aperto alla circolazione lo scorso 25 giugno.

Anche per il nuovo tratto, pertanto, è stata adeguata la ​sezione stradale all’ampiezza di 9,5 metri, come previsto dalle attuali norme per le strade di categoria C2, migliorando l’andamento plano-altimetrico del tracciato, con l’eliminazione delle curve a raggio ridotto e dei tornanti che caratterizzavano la sede stradale storica. Due le gallerie presenti lungo il tracciato: Campanito I, di lunghezza pari a 130 metri, e Campanito II, di lunghezza pari a 81 metri.

Consegnati i due nuovi chilometri del lotto B4A, si devono cominciare quanto prima i lavori del Lotto B5 (svincolo di Nicosia), in modo da poter completare, finalmente, la connessione con Mistretta. Il nodo rimane quello dei Lotti C che potrebbero essere ripensati in termini di adeguamento della strada esistente.