Dal Senato sì al processo Open Arms – Musumeci: “Manifesto la mia solidarietà a Salvini”

L’Aula del Senato ha autorizzato il processo all’ex ministro Matteo Salvini per la vicenda Open Arms. I favorevoli all’autorizzazione sono stati 149, i contrari 141.

Dal Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, arriva solidarietà nei confronti il leader del Carroccio.

«Nel giorno in cui sbarcano a flusso continuo migranti in Sicilia, – dichiara Musumeci – con rischio loro e nostro a causa dell’epidemia, il Senato vota a favore del processo per Matteo Salvini. E’ un controsenso politico che tutto il centrodestra denuncia, manifestando vicinanza al segretario della Lega. Si è persa una preziosa occasione per manifestare il primato della politica nelle scelte di governo del fenomeno migratorio. Al senatore Salvini manifesto la mia personale solidarietà e l’augurio convinto che possa trovare presto giustizia».