Torrenova, vacanziere trova portafoglio con denaro e carte e lo restituisce al proprietario

Gesti di civiltà che fanno onore, sempre. A sottolinearlo sulla sua pagina Facebook con un post di ringraziamento è l’ex vice sindaco di Torrenova Ennio Esposito, che nella mattinata di ieri per strada, aveva smarrito il suo portafoglio.

A trovarlo e a restituirlo al legittimo proprietario, è stato un sottufficiale della Guardia Costiera, originario di Torrenova, ma che da anni presta servizio in Sardegna, che in questi giorni è rientrato a Torrenova in vacanza e per venire a trovare i familiari che risiedono nel comune tirrenico.

All’interno del borsellino, spiega Esposito, erano infatti, contenuti documenti, carte di credito oltre ad una consistente somma di denaro da poco ritirata.

“Un gesto questo” scrive l’ex amministratore, “che fa onore alla famiglia stessa, segno di grande signorilità, onestà, correttezza, civiltà , frutto di grande educazione familiare, e che ha evitato a me notevoli disagi consequenziali , e nella fattispecie anche di natura economica!”.