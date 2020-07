Torrenova, calo della falda acquifera. Il comune corre ai ripari

Gli effetti di un inverno poco piovoso e del forte caldo di questa estate si stanno facendo sentire anche a Torrenova.

A causa dell’improvviso e repentino abbassamento della falda acquifera della sorgente, infatti, dalle ore 23.00 alle ore 05.00 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua.

“Si tratta di una soluzione del tutto temporanea e che sarà limitata al tempo strettamente necessario alla risoluzione del problema legato alla carenza idrica della sorgente in atto utilizzata per la condotta pubblica.” Si legge sulla pagina Facebook del Comune tirrenico.

“Sono stati, difatti, già eseguiti i necessari sopralluoghi in altri pozzi al fine di verificare la sussistenza dei parametri richiesti per l’immissione in condotta dell’acqua.

I risultati delle analisi delle acque sono attesi entro questa settimana.

Scusandoci per i disagi, rinnoviamo l’invito ad un uso responsabile e parsimonioso del prezioso bene primario rappresentato dall’acqua.” conclude la nota pubblicata dall’amministrazione comunale.