Naso, la campagna elettorale entra nel vivo, Sara Caliò si candida a sindaco – VIDEO

Si preannuncia scoppiettante la campagna elettorale a Naso, in vista delle elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre.

A due settimane dalla presentazione della candidatura di Gaetano Nanì, stamattina, nella sua sede elettorale, la dottoressa Sara Caliò, consigliere comunale di opposizione uscente, ha ufficializzato la sua discesa in campo.

E mentre il progetto di Nanì si propone in continuità rispetto all’amministrazione Letizia, la candidata Caliò non nasconde il malcontento nei confronti dell’attuale gestione dell’ente e non le manda a dire.