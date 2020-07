Coronavirus – 18 nuovi casi in Sicilia, 6 sono migranti. Quattro nel messinese

Si aggiungono nuovi contagi al report della Regione Sicilia sul Covid-19. Secondo il bollettino di oggi, pubblicato dalla Protezione civile nazionale, sono 18 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia. Il numero delle persone attualmente positive sale così a 224.

31 persone sono ricoverate, due delle quali in terapia intensiva. Non ci sono state vittime.

Dei diciotto casi, sette sono relativi al cluster di Pedara, sei sono migranti il cui tampone è stato effettuato nel Ragusano, un caso è relativo al Trapanese, mentre gli altri 4 casi sono relativi ad un cluster familiare del messinese (verosimilmente quello di Oliveri, qui la notizia).

Crescono anche in Italia i contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 289 (ieri erano stati 212 in più), secondo i dati del ministero della Salute.

Le vittime sono 6 (ieri erano state 12). I tamponi effettuati sono stati 56.018, quasi 8 mila più del giorno precedente. Solo due regioni, Umbria e Basilicata, non registrano nuovi positivi.