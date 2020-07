Riscoprire le proprie passioni in tempo di pandemia. Sfruttare la chiusura forzata per dipingere e far volare il tempo passato tra le quattro mura di casa. Così Giuseppe Lembo ha trasformato il dolore in creatività.

Un messaggio di speranza che oggi Giuseppe vuole infondere in ognuno, aprendo il cortile della sua casa di via Trazzera Marina a Capo d’Orlando a chiunque voglia visitarlo. Opere piene di colori per rappresentare un nuovo inizio.