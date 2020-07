Capo d’Orlando – Al via la presentazione delle richieste per ottenere il bonus di 1.000€ per i bambini nati nel 2020

A Capo d’Orlando da oggi è possibile presentare le richieste per ottenere il bonus di mille euro, ai sensi della legge regionale 10 del 2003, per i bambini nati o adottati in Sicilia nell’anno 2020.

L’istanza può essere presentata da un genitore o da uno dei soggetti che esercitano la potestà parentale, che siano cittadini italiani o comunitari, residenti in Sicilia al momento del parto o dell’adozione. Se si tratta di extracomunitari, devono essere titolari di permesso di soggiorno e residenti in Sicilia da almeno un anno al momento del parto.

L’indicatore Isee del nucleo familiare del richiedente non deve essere superiore a tremila euro. La domanda redatta sul modello predisposto dall’Assessorato Regionale deve essere presentato entro e non oltre il 28 agosto per i nati (o adottati) dall’1 gennaio al 30 giugno 2020, entro il 30 ottobre per i nati (o adottati) dall’1 luglio al 30 settembre ed entro il 29 gennaio 2021 per i nati (o adottati) dall’1 ottobre al 31 dicembre 2020).

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, oltre ad avere supporto per la redazione dell’istanza, ci si può rivolgere all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Capo d’Orlando al telefono 0941/915350. Responsabile del procedimento è Giuseppina Rigoli.