Tiro a volo – Il nasitano Vincenzo Triscari vince il Trofeo Micali a Castanea

Ancora un successo per il 25enne nasitano Vincenzo Triscari, che nel 2014 si è laureato campione italiano di tiro a volo nella categoria allievi.

Domenica 26 luglio Vincenzo si è aggiudicato il 4º Trofeo Micali vincendo il barrage nella categoria assoluto.

Al trofeo, gara di apertura del 50° GP Trinacria, che si svolgerà venerdì, sabato e domenica sui campi di Castanea, hanno partecipato oltre cento partecipanti provenienti da Sicilia e Calabria.

Vincenzo si è qualificato al barrage col secondo punteggio più alto della gara e poi ha trionfato colpendo 25 piattelli su 25.

Un altro importante trofeo per Vincenzo Triscari, che si aggiunge ai titoli conquistati in passato, anche a livello nazionale, in attesa di partecipare al trofeo Trinacria tra il 31 luglio e il 2 agosto.

Ad aggiudicarsi il barrage di 2ª categoria è stato invece il barcellonese Nicola Calabrò.