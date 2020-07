Milazzo. Il Lions Club si prende cura della Via Erta San Domenico

Il “Lions Club Milazzo” ha provveduto a inizio mese alla pulizia della scalinata Via Erta San Domenico. I Volontari hanno infatti incaricato personale qualificato per restituire decoro a uno degli scorci più caratteristici della città. La scalinata è una importante e suggestiva via di comunicazione che collega la marina di Vaccarella al borgo di Milazzo e, a seguire, al Castello. Nello stesso tempo, sono stati puliti anche i locali della Giardineria Comunale, sita a metà della Scalinata stessa che adesso il Club vorrebbe adottare. Al punto da avere presentato richiesta al Comune di Milazzo. Un impegno formale per mantenerla in ordine con abbellimenti vari.

“Prendersi cura della propria città, anche con piccoli gesti, valorizzare le bellezze esistenti, certe volte dimenticate o trascurate, perché vittime della eccessiva “burocrazia” , non certo per dimenticanze o negligenze, rende fieri del proprio ruolo sul territorio – ha affermato il Presidente Salvatore Ravidà – Che questo sia uno dei tanti mattoni da deporre per costruire, tutti insieme, una città ancor più vivibile e amata da ogni cittadino. Siamo tutti responsabili allo stesso modo del decoro cittadino, biglietto da visita per i turisti che ci auspichiamo vogliano raggiungere la nostra splendida terra”.