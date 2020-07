Coronavirus – Preoccupante focolaio a Messina, salgono a 13 i casi all’Ortopedico di Ganzirri

Dopo il caso registrato all’ospedale Civico di Palermo, preoccupa il focolaio di contagi da Coronavirurs all’Ortopedico di Ganzirri, a Messina.

Ieri è stata riscontrata la positività di 13 persone, 9 pazienti e quattro tra personale medico e sanitario. Situazione che preoccupa nella città peloritana, anche se quasi tutti i contagiati sarebbero asintomatici.

Sabato scorso erano risultati positivi una portantina e un’inserviente, ieri invece era stata la volta di un medico. Adesso in totale sono 13 i positivi, e due dei degenti sono stati trasferiti al Covid Hospital del Policlinico di Messina.

Un numero che si spera non dover ritoccare al rialzo, mentre si attende di conoscere l’esito di ulteriori tamponi ed al fine di accertare eventuali altri contagi si procederà domani ad un secondo tampone per il resto dei 150 dipendenti e per i trenta pazienti rimasti nella struttura.

Erano stati 17 complessivamente, nelle ultime 48 ore, i nuovi casi registrati in Sicilia, quasi tutti asintomatici, mentre al momento sono ancora contagiate 194 persone. Di queste 168 sono in isolamento domiciliare, 22 sono ricoverate, di cui 4 in terapia intensiva.