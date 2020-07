Capo d’Orlando – L’IC n.2 lavora alla riorganizzazione delle aule e degli spazi in vista della riapertura

Il ritorno tra i banchi è previsto tra poco più di un mese e mezzo ma i Dirigenti Scolastici sono già al lavoro per la riapertura delle scuole in tutta sicurezza.

A Capo d’Orlando, l’Istituto Comprensivo N.2 sta muovendo i primi passi verso la riorganizzazione delle aule e la sistemazione degli spazi per i bambini della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Rita Troiani ci tiene inoltre a precisare che per quanto riguarda le classi dell’infanzia, non è in atto alcun progetto di spostamento dei bambini al secondo piano dell’Istituto Merendino.