Movida e sicurezza. La Polizia di Stato potenzia i controlli a tappeto a Messina e in provincia.

Proseguono i controlli disposti dal Questore Vito Calvino presso discoteche, lidi e luoghi di ritrovo della movida messinese volti a garantire la massima sicurezza e il rispetto delle norme anti Covid 19 nei luoghi maggiormente frequentati in città e provincia nella stagione estiva.

Effettuati nel weekend appena trascorso servizi straordinari in città e in provincia. In particolare, personale della Questura e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Capo d’Orlando, Patti e S.Agata Militello, congiuntamente a personale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ha monitorato il numero di persone presenti all’interno di locali notturni e di intrattenimento sottoposti a verifica e la regolamentazione del flusso di avventori all’interno. Obiettivo dei servizi evitare ogni tipo di assembramento e garantire il corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza.

Interessate a Messina la zona centro – piazza Antonello, galleria Vittorio Emanuele, piazza Duomo, via Garibaldi, via Cesare Battisti – e la zona nord con particolare attenzione a Capo Peloro. In città i servizi sono stati effettuati con l’ausilio di personale della Polizia Municipale.

Quanto emerso ha dimostrato che le prescrizioni imposte sono state rispettate e che, in più contesti, la presenza di clienti era inferiore a quanto autorizzato. Presso i luoghi di ritrovo e aggregazione di Sant’Angelo di Brolo, Patti, Gioiosa Marea, Caronia e San Giorgio non sono state riscontrate violazioni. Solo in un caso gli operatori hanno comminato sanzioni per mancanza di licenza per somministrazione di alimenti e bevande e autorizzazione sanitaria.

Sottoposti a verifica anche bar e paninoteche particolarmente frequentati fino a tardi dal popolo della movida. Anche in questo caso nessuna criticità.

Sono state complessivamente controllate 17 attività e 1774 persone.