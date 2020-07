Capo d’Orlando – Dal 7 al 9 agosto la prima edizione del “3on3 Capo”

Torna il basket giocato a Capo d’Orlando, in attesa della nuova stagione sportiva che vedrà l’Orlandina Basket ai nastri di partenza della Serie A2 2020/21.

La pallacanestro nel centro orlandino è un’istituzione, anche per quanto riguarda i tornei estivi. Così dal 7 al 9 agosto, nei campetti di Piazza Trifilò, comunemente chiamati “Cat”, si terrà la prima edizione del Torneo “3on3 Capo”.

Una tre giorni cestistica dedicata alle categorie Under 18 e Senior Open, a cui si aggiunge l’appuntamento con la gara da 3 punti. Un bel modo per ripartire in questa fase 3 del coronavirus, anche se saranno ovviamente seguiti tutti gli standard precauzionali necessari per lo svolgimento regolare del torneo.

Il premio di MVP del torneo sarà inoltre dedicato alla memoria di Lorenzo De Lise, il giovane cestista scomparso prematuramente nell’estate di 4 anni fa a causa di un incidente.

Tutte le info per le iscrizioni sono consultabili sulla pagina Facebook del “3on3 Capo”.

“Ci aspettiamo grande coinvolgimento, soprattutto vista la voglia di tornare in campo dopo questi mesi difficili, – hanno commentato gli organizzatori Umberto Lanza, Antonio Scaffidi e Matteo Galipò – a Capo d’Orlando, e non solo, c’è voglia di pallacanestro.

Una menzione speciale va a Lorenzo De Lise, a cui abbiamo pensato di dedicare un premio. Un ragazzo buono e generoso, amato da tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Una forza della natura dentro e fuori dal campo, con una passione sfrenata per il basket. Siamo sicuri che sarai lì con noi.”