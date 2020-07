Brolo – Revocata l’ordinanza di divieto di balneazione

L’amministrazione comunale brolese la scorsa settimana, aveva temporaneamente interdetto la balneazione per un breve tratto – esattamente 200 metri – del litorale.

Dopo l’anticipazione verbale di sabato scorso, stamani è giunta al Comune di Brolo la nota ufficiale, con la quale il Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ASP di Messina, ha trasmesso i risultati delle analisi condotte sui campioni di acqua di mare, prelevati in data 24.07.2020.

“Sono risultati più che soddisfacenti, tutti i dati sono ampiamente nella norma e quindi in ragione di questi dati non esiste alcun motivo ostativo alla revoca dell’ordinanza” dice il sindaco Giuseppe Laccoto, che evidenzia “mi preme precisare che il divieto era stato posto in maniera prudenziale, senza reale pericolo per la balneazione, ma nel rispetto delle procedure”.

Così oggi, con l’atto già pubblicato all’albo pretorio on line del Comune, e trasmesso alle Autorità competenti, è stata predisposta la revoca della precedente Ordinanza, consentendo, di conseguenza, la fruizione ai bagnanti anche del tratto di spiaggia precedentemente interdetto.

Il sindaco di Brolo ha sottolineato, infine, che il monitoraggio sulla qualità delle acque marine è stato costante e proseguirà per tutta la stagione.