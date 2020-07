Mirto, donna si ustiona durante una grigliata. Trasferita in elisoccorso a Roma, non ci sono posti in Sicilia

Un grave incidente domestico si è verificato nella tarda mattinata di oggi a Mirto, dove una donna di 71anni, si è gravemente ustionata, pare mentre stava preparando un barbecue.

La donna è stata immediatamente accompagnata dai familiari al pronto soccorso dell’ospedale di S. Agata di Militello dove, dopo le prime cure prestate dai sanitari del nosocomio santagatese, si sarebbe deciso di trasferirla in elisoccorso in altro ospedale, in quanto ha riportato ustioni sul 50% del corpo.

Secondo indiscrezioni, però, sarebbe necessario trasferirla a Roma, in quanto in nessun reparto ustionati degli ospedali siciliani ci sarebbe disponibilità al momento di un posto letto.