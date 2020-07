Coronavirus – 14 nuovi casi registrati in Sicilia, due a Messina

Sono 14 i nuovi casi di Coronavirus riscontrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del Ministero della Salute. Aumentano i ricoverati, 5 in più rispetto a ieri, facendo salire a sono 22 le persone bisognose di cure in ospedale, di cui 2 in terapia intensiva e 173 isolamento domiciliare (+ 9 rispetto a ieri).

La maggior parte dei positivi si registra a Catania, con 7 casi, di cui cinque collegati al la focolaio di Misterbianco. Altri due casi a Messina, anche qui collegati a quelli dell’Ortopedico di Ganzirri. Contagi anche a Ragusa, due migranti risultati positivi, Palermo, Trapani e Caltanissetta. Effettuati in tutto 1508 tamponi.