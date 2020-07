“Messina Occhi Blu”, il nuovo singolo di Gesuè – Video

Oggi è uscito il nuovo singolo del cantante messinese Gesuè, intitolato “Messina Occhi Blu” disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali. Qui la nostra intervista

Il titolo racconta un brano che si fa poesia, per una città da amare e da conoscere con gli occhi di chi la ama.

Una finestra su Messina, città nativa del cantautore, che questa volta sceglie di raccontare la sua terra raccogliendo i dettagli e le sfumature da cui le nostre vite ci distraggono.

Un viaggio senza tempo nei luoghi testimoni di così tanta vita vissuta da sentirne quasi la forza.

“Immagino la mia città come un’anziana signora dagli occhi blu, saggia e forte come chi ne ha viste tante. Una dolce carezza a questa grande terra che ancora brucia per il suo passato, e dentro i cuori di chi la vive ogni giorno o per chi è lontano.”

“Messina Occhi Blu” è un brano dalle sonorità calde, in cui l’utilizzo dell’ambiente, la delicata imponenza degli strumenti e della voce come strumento non fa altro che sottolineare l’intimità di una camera in cui avviene tutto e nella quale si riesce ad entrare e farne parte.

Insieme al brano è disponibile anche il videoclip ufficiale sul canale YouTube.