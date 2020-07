Capo d’Orlando, Vincenzo Masetta è il nuovo comandante della polizia municipale

E’ entrato in servizio il nuovo comandante della polizia municipale di Capo d’Orlando, Vincenzo Masetta, giunto in convenzione dal comune di Sant’Agata di Militello.

Masetta sostituisce temporaneamente il Comandante Maria Teresa Castano, anche in considerazione del pensionamento del Vicecomandante Mario Giardina. Il Vicesindaco con delega alla Polizia Municipale Aldo Sergio Leggio augura al comandante Castano “di rientrare presto al suo posto. Intanto Masetta assolverà il compito di coordinare l’attività dei Vigili Urbani, con l’esperienza e l’autorità che lo caratterizzano e nonostante debba fare i conti con un organico numericamente ridotto”.

Lo stesso Comandante Masetta, insieme al Sindaco Franco Ingrillì e al Vicesindaco Aldo Sergio Leggio ha preso parte all’incontro con un gruppo di gestori dei locali pubblici del centro cittadino convocato per sottolineare l’obbligo del rispetto delle regole di comportamento anti Covid e dei limiti delle emissioni sonore. “La movida deve rimanere entro i limiti imposti dalle norme nazionali, regionali e dalle ordinanze sindacali – ha detto il Sindaco Ingrillì. Siamo tutti chiamati ad una assunzione di responsabilità per mantenere elevata la qualità dei servizi turistici offerti dagli operatori di Capo d’Orlando, ma anche per garantire vivibilità a visitatori e residenti”.