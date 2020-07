Valle del Mela. Ambiente, Zero Waste e Adasc si confrontano

Un incontro teso a instaurare una proficua collaborazione con il preciso obiettivo di fare il punto sulle vertenze ambientali che riguardano la Valle del Mela. Il Circolo Zero Waste coordinato da Egidio Maio e l’Associazione ADASC, presieduta da Peppe Maimone, hanno avuto modo di dialogare sull’attuale situazione in cui versa il territorio sotto il profilo ambientale. L’esame e la discussione si sono incentrati in modo particolare su ciò che concerne la disastrosa situazione dei torrenti che, in alcuni punti, risulterebbero trasformati in discariche a cielo aperto per la presenza di lastre di amianto, vecchi elettrodomestici, pneumatici e suppellettili di ogni tipo. I due sodalizi, ormai da tempo impegnati nella tutela e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini, hanno concordato di attivare strategie comuni per sollecitare anche le autorità competenti ad intervenire con la massima urgenza per difendere il territorio su cui insiste anche un polo industriale. Zero Waste ha annunciato che, anche nelle prossime settimane, continuerà a incontrare Comitati e Associazioni a cui sta a cuore la tematica ambientale nella Valle del Mela.