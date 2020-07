Movida a Capo d’Orlando, la disponibilità delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine hanno manifestato piena disponibilità ad una maggiore presenza sul territorio comunale di Capo d’Orlando soprattutto nel fine settimana. Lo ha comunicato il Sindaco Franco Ingrillì durante il nuovo incontro con una delegazione di residenti del centro che aveva illustrato i problemi legati agli eccessi della “movida”.

Il Sindaco ha annunciato una intensificazione dei controlli anche da parte dei Vigili Urbani ed ha convocato i gestori del locali pubblici del centro cittadino per invitarli a rispettare le regole di comportamento anti Covid e dei limiti delle emissioni sonore. “Desidero ringraziare le forze dell’ordine per collaborazione e la disponibilità mostrata – ha dichiarato il Sindaco Ingrillì. C’è l’esigenza di avere una presenza costante sul territorio comunale che serva da deterrente. Capo d’Orlando vuole continuare ad essere capitale del sano divertimento e per questo ognuno deve fare la propria parte”.