L’incidente è avvenuto intorno alle 19. Un uomo di 67 anni, è morto mentre praticava il suo sport preferito, la sua passione. A quanto pare, voleva effettuare il periplo di Capo Milazzo in parapendio. Per cause ancora in fase d’accertamento, l’uomo è però precipitato nei pressi dei terreni della Fondazione Lucifero. Inutile l’intervento dei soccorsi. Sul posto era giunto anche l’elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano.