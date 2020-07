Milazzo. Il Consiglio Comunale ha consegnato due benemerenze

Il Consiglio comunale ha consegnato le due benemerenze assegnate su proposta del presidente Gianfranco Nastasi a due milazzesi che si sono distinti per dedizione e generosità verso gli altri. Si tratta di Fabrizio Finocchiaro che, coadiuvato da fratello, cognata e nipotino, dedica quotidianamente la sua attività in favore di anziani e soggetti malati e di Samuel Patti, “un giovane che lavora –come ha riferito il presidente Nastasi- in un noto locale milazzese in piazza Duomo”. I lavori consiliari, dopo l’approvazione dei verbali della sedute precedenti, si sono conclusi e riprenderanno questa sera alle 19,30.