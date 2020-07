Patti, non ci saranno i festeggiamenti esterni in onore della Patrona Santa Febronia

L’emergenza sanitaria non permetterà, purtroppo, nemmeno i festeggiamenti esterni in onore della patrona e concittadina di Patti Santa Febronia, che, comunque, saranno ugualmente solennizzati con le celebrazioni nella Cattedrale “San Bartolomeo”.

Domani, nella chiesa di Sant’Ippolito, dove il simulacro di Santa Febronia, conservato nella chiesa di Polline, arriverà stasera dalla parrocchia “San Nicolò di Bari”, si concluderà la

“peregrinatio”. Giovedì inizierà il triduo, che sarà predicato, alle 19, da don Giuseppe Lombardo. La messa sarà preceduta dalla recita del Rosario alle 18,15 e della Coroncina. Sabato, dopo la celebrazione eucaristica, alle 19,30, solenne canto del Vespro, presieduto dal Vicario Generale della diocesi di Patti, don Basilio Ribaudo, con la partecipazione del Capitolo della Cattedrale e dei Superiori e degli studenti del Seminario Vescovile. Domenica, le sante messe saranno celebrate alle 8, alle 10,30, e, alle 19,30, il solenne pontificale, presieduto dal vescovo, monsignor Guglielmo Giombanco, nella piazza della

Cattedrale. Il pontificale sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube della Cattedrale.

“Quest’anno – evidenzia nel suo messaggio l’arciprete della Cattedrale,

don Enzo Smriglio, – la festa in onore di Santa Febronia non potrà culminare nella tradizionale processione. Potremo, però, vivere ugualmente la gioia di incontrarci

per esprimere insieme la nostra devota gratitudine alla nostra amata patrona e concittadina che, ancora una volta, ha vegliato con fraterna e amorevolissima premura sull’intera nostra comunità di Patti”. “Viviamo la festa di quest’anno – esorta don Enzo – non con l’amarezza di non poter fare la processione, ma con l’interiore certezza che l’intercessione di Santa Febronia non verrà mai meno. E tanto ci basta, ci rassicura e ci fa guardare al futuro con il cuore ripieno di santa speranza”.