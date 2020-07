Messina, ordinanza stoppata “ma io non cambio idea, l’hotspot va chiuso!”

“Prendo atto dell’annullamento dell’ordinanza e ringrazio il Prefetto per il bon ton istituzionale avendomi telefonicamente avvertito in anticipo della sua decisione. Inoltre mi ha anche invitato a un incontro in Prefettura. Rilancio pertanto la collaborazione istituzionale senza alcun problema e domani ci vedremo alle ore 11.00.”

Questa la dichiarazione del sindaco Cateno De Luca in riferimento al provvedimento del prefetto di messina Maria Carmela Librizzi che ha stoppato l’ordinanza contingibile ed urgente di chiusura dell’hotspot di Bisconte localizzata nell’ex caserma Gasparro.

“Sia chiaro, la posizione del sindaco e della città non cambia. L’hotspot va chiuso e non sta scritto da nessuna parte che va trovata un’alternativa sempre qui. Per una volta Messina non sia il pisciatoio d’Italia o dell’Europa. Io devo tutelare l’ordine pubblico e la salute della comunità – conclude il Primo cittadino. Ci sono una ventina di migranti in giro, non si sa dove siano ancora e questa è stata la goccia che ha fatto traboccare tutto. E’ inutile ribadire che abbiamo centinaia di famiglie che vivono nel terrore perché purtroppo i migranti fuggono da questa struttura passando attraverso abitazioni private. Gli abitanti di Bisconte hanno le scatole piene di questa situazione, come le ha il sindaco di Messina”.