Palermo – La lotta di Marianna contro un tumore in stadio avanzato. Lanciata una raccolta fondi

Una storia drammatica e disperata arriva da Palermo. Marianna è una donna meravigliosa di 39 anni, moglie, madre di due bambini bellissimi di 3 e 5 anni. Una persona sensibile verso le necessità degli altri e pronta ad aiutare tutti.

Purtroppo però da un anno sta combattendo contro un linfoma non Hodgkin al quarto stadio. Ha bisogno di cure specifiche molto difficili da trovare e sopratutto parecchio costose.

Per questo il marito ha lanciato una raccolta fondi attraverso la piattaforma Gofundme.com, al fine di poterli utilizzare per avere delle valutazioni da centri all’avanguardia per accedere a cure non diversamente accessibili.

“La situazione è molto urgente, – scrive il marito sulla piattaforma – aiutaci ad avere la possibilità di continuare questa battaglia e coltivare la speranza di guarigione.”

Noi raccogliamo subito il suo appello, lanciato anche attraverso l’hashtag #AiutiamoMarianna. Per fare una donazione, basta cliccare qui.

Sono stati già raccolti 48.000€ su un totale di 160.000, sperando che si possa arrivare al più presto a raggiungere la cifra necessaria.