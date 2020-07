Giuseppe Condello è il nuovo coach della Cestistica Torrenovese

Coach Giuseppe Condello sarà il Capo Allenatore di Torrenova nel campionato di Serie B della stagione 2020-2021. Ad annunciarlo è la società torrenovese questa mattina.

Dopo un trascorso con l’Orlandina Basket, di cui è stato pure giocatore per diversi anni, con cui conquistò due campionati, uno di Serie C e uno di Serie B e quello storico con la Costa d’Orlando, durato 8 stagioni e culminato con l’approdo in Serie B, una nuova avventura attende coach Condello.

«Siamo molto felici della scelta fatta – afferma il Direttore Sportivo, Massimiliano Fiasconaro – perché Peppe è un coach con molta esperienza in un campionato che si preannuncia difficile anche nella stagione che verrà. Condello è un allenatore con un passato da giocatore e questo in alcuni momenti fa la differenza perché riesce a toccare le corde giuste per far rendere al meglio il gruppo. Abbiamo scelto un coach che conosce bene il campionato per iniziare dando un segnale importante: Torrenova c’è – conclude Fiasconaro – e nonostante le tante difficoltà vogliamo far bene centrando la salvezza anche in questa stagione».