Brolo, interdizione temporanea della balneazione

Nella giornata di oggi il sindaco di Brolo, Pippo Laccoto, ha interdetto alla balneazione, a titolo precauzionale, duecento metri di costa nell’area del lungomare est, dopo che un “galleggiante” difettoso aveva fanno andare tilt il sistema di pompaggio del depuratore. L’ordinanza di divieto, stamani, è stata affissa nel tratto di costa interessato e comunicato alle autorità preposte.

I tenici stanno lavorando, assicura l’assessore Nuccio Riccardelo, per definire il problema e in riferimento all’ordinanza evidenzia che “è stato un atto dovuto, dopo che ci è stato comunicato lo sversamento di reflui a mare, con il sindaco abbiamo ritenuto urgente dover adottare un provvedimento finalizzato a delimitare temporaneamente l’area e vietare la balneazione temporaneamente a tutela della pubblica incolumità” e aggiunge “nelle prossime ore appena definito l’intervento tecnico provvederemo a far analizzare le acque e quindi revocare l’ordinanza”.

Precisa inoltre l’assessore Ricciardello – con il conforto dei tecnici -in merito alle affermazioni del consigliere di minoranza Gaetano Scaffidi che nei giorni passati aveva denunciato presunti sversamenti in mare, che si trattava di acqua piovana, cosa diversa dalle problematiche di quest’oggi.

L’aggiornamento della situazione, conferma Ricciardello, è che già alle ore 18,00 di oggi il problema è stato risolto e domani una ditta apposita effettuerà i lavori di sanificazione e quindi l’ordinanza sarà revocata dopo aver fatto le dovute analisi.